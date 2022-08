România se pregătește să importe gaze lichefiate. Pericolul manevrării acestora este uriaș Romania va incepe sa importe gaze naturale lichefiate (GNL), deși nu are inca nicio instalație de stocare și nici de regazeificare, necesare pentru utilizarea acestuia in consumul casnic și industrial. Problema cea mai mare a GNL este ca manevrarea și utilizarea acestuia comporta riscuri uriașe de explozie, dupa cum avertizeaza și Autoritatea Naționala de Reglementare […] The post Romania se pregatește sa importe gaze lichefiate. Pericolul manevrarii acestora este uriaș first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

