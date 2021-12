România se pregătește de VALUL 5. Gheorghiță: ”E puțin probabil să fie persoane care să nu intre în contact Omicron” Coodonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița a declarat, joi, ca, avand in vedere cat de contagioasa este varianta Omicron a coronavirusului, este puțin probabil ca, cel puțin in zonele cu densitate mare a populației, sa fie persoane care sa nu intre in contact cu acest virus. “Uitandu-ma la situația epidemiologica din țarile vest-europene, in mod […] The post Romania se pregatește de VALUL 5. Gheorghița: ”E puțin probabil sa fie persoane care sa nu intre in contact Omicron” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

