Budget Direct, o companie australiana de asigurari, afirma ca a folosit datele de localizare pentru a determina cate postari despre caini, respectiv pisici, au fost facute in fiecare parte a lumii. Compania a inventariat fiecare postare de pe Instagram etichetata #ilovedogs, #dogloversclub ori #doglovers – facand același lucru și pentru pisici. A rezultat un studiu, potrivit caruia pisicile sunt mai populare decat cainii in 91 de țari, iar cainii sunt mai populari in 76 de țari. De exemplu in SUA, Australia și Regatul Unit cainii sunt mai indragiți, in vreme ce pisicile domina in China, Rusia…