Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat in transparența decizionala proiectul de Ordonanța care permite valorificarea activelor legate de combinatul ucrainean Krivoi Rog aflate in proprietatea Romaniei. Astfel, MEAT propune valorificarea participației prin licitație, iar in cazul in care in procedura de licitație a fost admisa o sigura oferta, licitația poate fi urmata de negociere, pentru maximizarea veniturilor. Pentru organizarea acestui demers vor fi contractate servicii de consultanța, inclusiv servicii de consultanța juridica, cheltuielile fiind suportate…