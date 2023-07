România scapă de scumpirea Spotify Preturile abonamentelor Spotify cresc in majoritatea tarilor in care este disponibil serviciul suedez de streaming. Sunt afectate de scumpire toate abonamentele disponibile, de la Premium la Student. Din fericire, Romania nu se afla pe lunga lista de tari in care vor fi crescute preturile comunicata de companie. Cel putin deocamdata, tara noastra ramane la preturile vechi. Preturile Spotify in Romania variaza de la 2,5 euro pe luna pentru studenti, la 8 euro pe luna pentru o familie cu pana la sase membri. In celelalte tari, preturile cresc cu cate 1- 2 euro (lire sterline, dolari etc.) pe luna.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

