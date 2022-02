Stiri pe aceeasi tema

- Sudul si sud-estul tarii ar putea avea, din nou, o seceta severa ca cea din anul 2020, din cauza precipitatiilor putine din sol si a lipsei unei infrastructurii moderne de irigatii. Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, sustine ca este nevoie de masuri urgente pentru acest fenomen si vede necesara…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, duminica seara, referitor la certificatul verde Covid-19, care arata vaccinarea cu trei doze, ca exista o propunere a Centrului European de Control al Bolilor ca acesta sa fie valabil pana la 30 iunie 2023, dar ca asta nu inseamna ca va fi și nevoie…

- Europa, „in rosu” din cauza Omicron. Romania e singura zona „portocaliu-verde” a continentului Harta europeana de Covid este rosie si saptamana aceasta. De mai multe saptamani, zonele rosii s-au extins in special dupa sosirea variantei Omicron in Europa. In prezent, a ramas doar Romania in tonuri de…

- Valul 5 al pandemiei va ajunge in Romania in cel mult 3 saptamani, a declarat marți premierul Nicolae Ciuca, la finalul intalnirii cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, el spunand ca a primit de la aceasta un semnal ca Romania trebuie sa fie cu adevarat pregatita pentru a face fata.…

- Intarzierile Ministerului Agriculturii in ceea ce privește elaborarea Planului National Strategic (PNS) starnesc ingrijorare la Bruxelles. Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Janusz Wojciechowski, a facut apel la Romania sa faca eforturi pentru finalizarea PNS in termenul prevazut,…

- Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ, in contextul pandemiei de COVID-19, si ramane cu mult sub media inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Astfel, conform unui raport al Comisiei Europene privind situatia sanatatii in Romania, speranta de viata in Romania este cu aproape sase ani…

- „Guvernul Romaniei este la curent clipa de clipa cu evoluția pandemiei in plan național și internațional. Am luat nota de recomandarile de ultima ora ale Comisiei Europene și ale Organizației Mondiale a Sanatații. Ma voi consulta cu factorii decizionali din Romania și vom anunța in cel mai scurt timp…