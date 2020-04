Romania Rise Up, o mana intinsa pentru antreprenori in mijlocul crizei: In afaceri e normal sa cazi. Ce nu e normal este sa ramai acolo! #Interviu Lorand Soares Szasz

Stiri pe aceeasi tema

- Criza generata de COVID-19 a adus afacerile din intreaga lume fata in fata cu o noua economie. In acest context, reconfigurarea afacerii devine o urgenta pentru cei aflati la carma intreprinderilor mici si mijlocii. Dar cum poti face asta? Lorand Soares Szasz, Adrian Dragomir, Radu Hasan si…

- WU Executive Academy, parte a Universitatii de Economie si Afaceri din Viena - cea mai mare universitate de business din Europa, deschide sesiunea de burse in valoare totala de pana la 100.000 de euro la programul Executive MBA Bucharest, care va incepe in luna noiembrie a acestui an. WU EMBA Bucharest…

- Statul roman va acorda sume compensatorii pentru salariații Complexului Energetic Hunedoara care iși vor pierde locurile de munca. Ministerul Economiei a lansat in dezbatere publica proiectul de act normativ privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune…

- Primaria municipiului Barlad a lansat un apel catre persoanele fizice si reprezentantii mediului de afaceri sa doneze bani pentru achizitionarea de materiale sanitare necesare la Spitalul de Urgenta "Elena Beldiman", aflat in prima linie in lupta cu pandemia de coronavirus. "Pentru procurarea necesarului…

- Antreprenorii care sunt in cautarea unor noi spații de birouri pentru business-urile pe care le conduc sunt extrem de avantajați in prezent de numeroasele oportunitați pe care le au la dispoziție. Din fericire, in Romania s-a construit extrem de mult in ultimii ani, tocmai pentru ca numarul corporațiilor…

- Consiliul Concurentei investigheaza comportamentul companiilor care comercializeaza produse si echipamente de protectie medicala, în contextul scumpirii masive a acestora, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."La ora actuala cererea…

- Florin Jianu, presedintele CNIPMMR, sustine ca Proiectul de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia nationala, aflat in dezbatere la Camera Deputatilor, ar duce la aparitia a 11 salarii...

- In 2019, cei mai multi turisti de business au fost inregistrati in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova si Iasi. Topul destinatiilor de business a inclus si doua aparitii surprinzatoare, si anume Ploiesti si Mamaia. Principalul motiv al deplasarilor de afaceri il reprezinta participarea la sedinte,…