- Timpul de așteptare pentru programarea unei inmormantari este, inevitabil, mai mare, din cauza numarului mare de decese din ultima perioada, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Domeniului Public SA Oradea.„In momentul de fața, la Cimitirul Municipal Rulikowski, in urma suplimentarii personalului…

- Numarul mare de decese din ultima perioada a facut ca timpul de așteptare pentru programarea unei inmormantari in Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea sa creasca. Au fost angajați gropari, dar chiar și așa timpul de așteptare este de o saptamana, potrivit ADP Oradea.

- Intr-un val fara precedent de infectari și decese COVID – Romania e pe primul loc in Europa la mortalitatea COVID și pe cel de-al doilea in lume -, morga Spitalului Universitar din București nu mai face fața ritmului in care se sting bolnavii diagnosticați cu coronavirus. Trupurile pacienților morți…

- „Totusi, cifrele pe care le avem la indemana sunt de la Institutul de Sanatate Publica din Romania sau din alte tari si demonstreaza ceva foarte clar: tarile care au acoperire mare vaccinala, chiar daca au cazuri multe, nu au internari in spitale si nu au decese decat in proportie foarte mica. De fapt,…

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.303.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 2.842 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica…

- Pâna astazi, 5 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.289.156 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.578 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.139.310…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, a anuntat, la Digi24, ca platforma este in lucru pentru a permite programarea dozei trei. Valeriu Gheorghita a precizat ca efectuarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID va incepe cu pacientii imunodeprimati,…

- Romania a atins, sambata, 31 iulie, pragul celor 5 milioane de persoane care au primit cel puțin o doza de vaccin Anti-COVID. In ultimele 24 de ore, 11.151 de romani s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV)…