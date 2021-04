Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Mario Draghi si-a informat sâmbata cabinetul ca a ajuns la un acord cu Comisia Europeana privind planul national de redresare, ceea ce deschidea calea pentru ca acest plan sa fie trimis la Bruxelles pâna la finele lunii, informeaza Reuters.Italia ar urma sa primeasca…

- Premierul Florin Cîțu neaga informația potrivit careia Comisia Europeana a respins Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit premierului, este nevoie de o remodelare a planului pentru a intra în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeana."Eu nu…

- Guvernul Greciei a aprobat luni seara planul national de redresare prin care spera sa stimuleze cresterea economica cu sapte puncte procentuale in urmatorii sase ani si sa creeze mii de locuri de munca, in cadrul strategiei Bruxelles-ului de a scoate economiile europene din criza provocata de pandemia…

- Economia Romaniei a facut fata crizei Covid mai bine decat era asteptat, astfel ca oficialii de la Bruxelles si-ar putea imbunatati estimarile privind evolutia din acest an, in prognoza de primavara a Comisiei Europene, care va fi publicata in luna mai, a declarat comisarul european pentru Economie,…

- Președintele Klaus Iohannis baga coaliția in ședința, anunța Romania TV. Șeful statului urmeaza sa aiba discuții cu liderii coaliției, astazi. Principala tema de discuție va fi repartizarea banilor care vin pe PNRR, mai anunța sursa citata. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni, deoarece Comisia Europeana a respins Planul Național de Redresare și Reziliența. Ioan Stan a precizat ca deși Consiliul Fiscal este condus de un apropiat al PNL-ului, se poate constatata…

- Redresarea Europei in urma recesiunii cauzate de pandemia de coronavirus (Covid-19) a fost usor intarziata, dar ar trebui sa accelereze de la jumatatea acestui an, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite Reuters. Pe fondul restrictiilor…

- Noua tulpina COVID, depistata pentru prima data in Marea Britanie, este responsabila in prezent de 10% din cazurile de infectare din Franta, sustine purtatorul de cuvant al guvernului de la Paris, Gabriel Attal, conform Agerpres, care citeaza Reuters.Franta a raportat miercuri aproape 27.000 de cazuri…