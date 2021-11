România, printre codașii Europei la vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor și adolescenților - Date oficiale ECDC Potrivit ECDC, Romania are o rata de vaccinare a minorilor, deci categoria de varsta de sub 18 ani, impotriva COVID-19 de doar 4,1%, fiind pe al treilea loc in topul european, dupa Croația, cu 2,1%, și Bulgaria, cu doar 1%.Clasamentul european al vaccinarii la copii și tineri de pana in 18 ani poate fi consultat AICI Pe primul loc la vaccinarea celor de pana la 18 ani se afla Portugalia, cu 32,4%, țara care este fruntașa vaccinarii anti-COVID-19 in Europa, cu peste 98%. Urmatoarele state in care vaccianrea copiilor se desfașoara cu succes sunt Spania - 29,9%, Belgia - 27,7% și Finlanda - 27,5%.Datele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

