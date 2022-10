România primește 14 milioane de dolari din SUA pentru dezvoltarea de minireactoare nucleare (SMR) - Anunțul lui Virgil Popescu Ministrul Energiei a anunțat ca Agentia SUA pentru Comert si Dezvoltare (USTDA) acorda Romaniei un grant de 14 milioane de dolari. Banii vor fi folositi pentru dezvoltarea primei centrale nucleare SMR din Romania.„Astazi am participat la ceremonia de semnare a contractului prin care Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA) acorda un grant de 14 milioane de dolari catre RoPower Nuclear SA (RoPower), compania de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici recent inființata de Nuclearelectrica si E-Infra. Grantul va fi folosit pentru studiul preliminar de inginerie și proiectare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

