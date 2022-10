Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii rețelelor de gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia au propus suplimentarea aprovizionarii cu gaze naturale din Azerbaidjan catre Europa. Declarația este facuta de președintele Bulgariei.

- Anul trecut, doar 2% dintre studentii romani au si lucrat, potrivit datelor Eurostat, care arata ca Romania a avut cea mai scazuta pondere a studentilor care au ales si sa munceasca. In randul statelor membre ale Uniunii Europene, cea mai ridicata pondere a studentilor si stagiarilor cu varste cuprinse…

- Anul trecut, 23% dintre tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 si 29 de ani din sistemul de educatie formal erau angajati, in timp ce 3% cautau un loc de munca si erau disponibili pentru a incepe lucrul. Totusi, cea mai mare parte a acestui grup (73%) era in afara fortei de munca (nici angajati, nici someri),…

- Refugiati ucraineni din zece tari europene, printre care si Romania, sunt invitati sa raspunda la un chestionar online, in cadrul unui sondaj lansat marti de Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), care se va incheia in septembrie. Sondajul se desfasoara in Bulgaria, Cehia, Estonia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni seara ca tara sa, alaturi de mai multe state membre ale Uniunii Europene, au creat ‘Initiativa Kiev’ in scopul consolidarii cooperarii regionale, informeaza marti dpa. Seful statului ucrainean a numit participantii la acest format, vecinii Polonia,…

- Publicația germana Handelsblatt a realizat topul celor mai sarace tari ale Uniunii Europene, iar Romania se afla pe locul 6, conform Rador, citat de economedia.ro. Pe locul 1 se afla Bulgaria, urmata de Grecia, Slovacia, Croația, Letonia, Romania, Portugalia, Ungaria, Polonia și Spania. Produsul intern…

- “In vederea elaborarii si adoptarii documentelor programatice necesare apelului/apelurilor ce va/vor fi lansate pentru selectia proiectelor din cadrul acestui domeniu de investitii ce vor beneficia de finantare din Fondul pentru modernizare, Ministerul Energiei solicita celor interesati transmiterea…