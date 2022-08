Alocarile bugetare pentru cercetare-dezvoltare in Uniunea Europeana s-au situat la 244 de euro pe persoana in 2021, in crestere cu 33% comparativ cu 2011, insa Romania este pe ultimul loc in randul statelor membre cu doar 19 euro pe persoana, un plus de 8,5% comparativ cu 17,5 euro