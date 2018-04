Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul al patrulea in Europa Centrala si de Est la anularea sau intarzierea zborurilor, arata un studiu al companiei Flight Refund, specializata in obtinerea de dezbagubiri in acest sector. Anul trecut in Romania s-au inregistrat 782 de incidente care au condus la circumstante neplacute…

- WizzAir, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere in Europa, lanseaza doua rute noi din București și Cluj, spre Atena. Zborurile spre Atena, capitala Greciei, vor fi operate din București in fiecare zi de luni, miercuri,…

- Directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata in "CEO Survey 2018'', realizat de PwC. Un procent de 53% dintre directorii generali romani…

- Insolventele din Romania, de doua ori mai multe fata de media din Europa Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa,…

- Digitalizarea administratiei publice din Romania se afla intr-o perioada de regres „major“ fata de procesele similare din Europa si din lume, anul trecut investitiile in serviciile informatice si de software ajungand la circa 200-250 de milioane de euro, la jumatate fata de maximul atins in 2015,…

- Astra Film Festival Sibiu pregateste cea de-a XXV-a editie care se va desfasura in perioada 15-21 octombrie 2018 la Sibiu. Pe 5 decembrie 2017, au inceput inscrierile de filme - regizori, producatori si distribuitori de filme din toata lumea isi pot inscrie cele mai recente productii de film documentar…

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piața de desfacere era reprezentata de Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Doua embargouri din partea Rusiei, in care…