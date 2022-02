Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla, dupa doi ani de pandemie, in topul trist al excesului de mortalitate din cauza COVID-19 in intreaga lume. Țara noastra are și cel mai mare numar de decese de dupa Al Doilea Razboi Mondial, potrivit datelor oficiale al Institutului Național de Statistica. Romania se afla pe locul 7 mondial,…

- Certificatele verde Covid vor avea incepand de maine, 1 februarie, o valabilitate de doar noua luni pentru persoanele care au primit doar doua doze de vaccin. Astfel, daca a fost depașita aceasta perioada, va fi necesara efectuarea dozei „booster” pentru obținerea unui nou certificat. „De maine intra…

- Luni vor sosi in Romania primele antivirale creat pentru tratarea COVID-19 – 50.000 de cutii de Molnupiravir, medicamentul inovativ produs de Merck, a anunțat joi ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a explicat și de ce nu s-au ințeles autoritațile și cu compania Pfizer, pentru a aduce și cealalta…

- Romania a inregistrat ieri un record de infectari in 24 de ore, iar șansele ca acest record sa fie batut sunt foarte mari. O spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a ținut sa arate ca in perioada urmatoare se va pune accent mai mare pe testare. Tot Rafila a vorbit de faptul ca romanii care…

- Previziunile Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) arata ca, in cel mai rau scenariu privind evoluția pandemiei in valul cinci și impactul raspandirii tulpinii Omicron, Romania ar putea inregistra, pana pe 14 fabruarie, peste 70.000 de cazuri noi de COVID-19 pe zi, a declarat, vineri, ministrul…

- „Din punct de vedere al mortalitatii, in acest moment, fata de situatia similara din luna octombrie, cand se inregistra acelasi numar de cazuri, mortalitatea este de circa 8 – 10 ori mai mica decat in luna octombrie”, a declarat, miercuri, ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila.In plus, ministrul…

- „Din punct de vedere al mortalitatii, in acest moment, fata de situatia similara din luna octombrie, cand se inregistra acelasi numar de cazuri, mortalitatea este de circa 8 – 10 ori mai mica decat in luna octombrie”, a declarat, miercuri, ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila.In plus, ministrul…

- Irlanda are cea mai mare acoperire vaccinala și printre cele mai scazute rate de deces cauzate de COVID-19 din Uniunea Europeana (UE), potrivit unor noi date care arata ca vaccinarea reduce radical frecvența deceselor in randul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, relateaza The Irish Times Irlanda…