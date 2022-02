România, pe locul 7 în lume la DECESELE din cauza COVID-19 Romania se afla, dupa doi ani de pandemie, in topul trist al excesului de mortalitate din cauza COVID-19 in intreaga lume. Țara noastra are și cel mai mare numar de decese de dupa Al Doilea Razboi Mondial, potrivit datelor oficiale al Institutului Național de Statistica. Romania se afla pe locul 7 mondial, cu 112.880 de decese in exces corelate COVID-19, in perioada 30 martie 2020-28 noiembrie 2021, potrivit The Economist . Adica o rata de exces de mortalitate de 590 la suta de mii de locuitori. Excesul de mortalitate din Romania, in comparație cu restul țarilor din UE, este menționat și in raportul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

