Stiri pe aceeasi tema

- Doar unul din zece medici rezidenti din Romania este dispus sa lucreze in mediul rural iar 21- si-ar schimba cariera pentru una in domeniul IT. Acestea sunt doua dintre concluziile unui studiu recent care confirma realitatea cu care se confrunta, de ani buni, sistemul medical din Romania. Rafila vrea…

- Ministrul Sanatatii a anunțat, luni seara, ca se cauta soluții legale pentru aducerea medicilor din afara Uniunii Europene in vederea acoperirii deficitului din Sanatate cu care se confrunta țara noastra.„Spun un lucru in premiera. Vom organiza o intalnire regionala la nivel inalt, anul viitor, in luna…

- Romania ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din Sanatate, potrivit declarațiilor facute de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Stirile TVR. Romania se confrunta cu un deficit de personal sanitar dupa ce zeci de mii de medici și asistente au…

- Romania ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din Sanatate, potrivit declarațiilor facute de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Stirile TVR . ”Va spun un lucru in premiera. Vom organiza o intalnire regionala la nivel inalt, anul viitor, in…

- Romania ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din Sanatate, potrivit declarațiilor facute de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Stirile TVR.

- Autoritatile romane ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din sistemul de sanatate si cauta solutii pentru cadrul legal. Anuntul a fost facut de ministrul de resort, Alexandru Rafila, intr-un interviu la postul public de televiziune. Alexandru Rafila:…

- Romania ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din Sanatate. Autoritatile cauta solutii pentru cadrul legal. Ministrul Sanatatii a facut anuntul in exclusivitate pentru Stirile TVR.

- For decizional, Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 7 decembrie, un proiect de lege prin care este permis accesul cetatenilor in bazele sportive ale unitatilor si institutiilor de invatamant, gratuit sau cu plata, in afara orarului scolar, scrie agenția News.ro . Legea merge la promulgare. Proiectul…