- CANOTAJ: Manuela Lungu, frumoasa fata de la Coțușca, pe podium. Romania, opt medalii de aur la Europenele Under-23 Romania a cucerit opt medalii de aur si una de argint, duminica, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Krefeld (Germania), relateaza agerpres.ro, iar botoșanencele au ținut…

- Delegatia Romaniei a obtinut, duminica, doua medalii de aur la Campionatele Europene de Canotaj la Tineret (Under23) de la Krefeld (Germania).Prima medalie a fost castigata de barca de patru rame cu carmaci feminin (BW4+), formata din Ana-Maria Matran, Larisa-Andreea Bogdan, Manuela-Gabriela Lungu,…

- Romania has already qualified in the finals nine boats out of the twelve participating in the Under-23 European Rowing Championships in Krefeld, Germany, following Saturday's races.The crew of four female coxswains, composed of Ana-Maria Matran, Larisa-Andreea Bogdan, Manuela-Gabriela Lungu, Elena-Diana…

- SPERANȚE… La finalul acestei saptamani, pe 26 șI 27 august, la Krefeld, Germania, va avea loc ediția 2023 a Campionatului European de Canotaj (Under 23). La aceasta ediție va participa și Ana Maria Matran (19 ani), din comuna Crețești, sportiva legitimata la CSM Calarași. Ea va concura in probele de…

- Trei medalii de aur și trei de bronz pentru Romania, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris Sportivi romani au cucerit trei medalii de aur si trei de bronz, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris. Prima medalie de aur a fost…

- Romania si-a asigurat primele medalii in probele individuale la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori U15 si U19 de la Gliwice (Polonia), dupa ce a calificat cinci jucatori in semifinalele probei de dublu mixt la Under-19.Perechea Eduard Ionescu/Ioana Singeorzan va infrunta cuplul…

- 5 medalii de aur, una de argint și 3 recorduri pentru Romania la Campionatele Europene de Canotaj 2023 Romania a participat la competiție cu 11 echipaje compuse din 28 de sportivi și s-a clasat pe locul 2, dupa Marea Britanie, in clasamentul pe națiuni dupa numarul de medalii caștigate. Prima finala…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia) și a strans in total cinci medalii de aur și una de argint, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza București FM. Citește și: Dinamo – FC Argeș, turul barajului de promovare-menținere…