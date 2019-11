Stiri pe aceeasi tema

- Scoția sau Islanda? Ambele sunt echipe de lupta, dar Islanda e mai periculoasa, mai puternica. Daca trecem de Scoția, dam de Norvegia sau Serbia. Cu ambele va fi teribil. Daca depașim Islanda, adversara va fi Bulgaria ori Israel. Aici putem profita! Vineri, 22 noiembrie, la sediul UEFA de la Nyon, va…

- Romania a pierdut, vineri, meciul cu Suedia, 0-2, si nu mai are sanse de calificare directa la Euro 2020. “Tricolorii” mai pot ajunge la turneul final prin play-off-ul Ligii Natiunilor, din martie, acolo unde vor juca in sistem eliminatoriu fie cu Scotia si Bulgaria sau Ungaria, fie cu Islanda si Serbia…

- Liga Nationilor: Divizia B și Divizia D au completate tabloul play-off-ului. In Divizia C vor fi sigur cele trei echipe care și-au caștigat grupa de Liga Națiunilor, Scoția, Norvegia și Serbia, iar procedura UEFA presupune tragere la sorți, din restul de patruechipe, Bulgaria, Israel, Ungaria și…

- Cehia a revenit de la 0-1 si a castigat cu 2-1 meciul care lamureste lucrurile in Grupa A cu o etapa inainte de final. Rezultatul ii avantajeaza pe "tricolori", care au practic asigurat un loc in play-off-ul din Liga Europa, in cazul in care nu vor obtine calificarea directa, pentru care au nevoie…

- Romania are șanse uriase sa prinda barajul de Liga Națiunilor, unde sigur este ca va juca in deplasare meciul din semifinale, iar adversara se va alege, prin tragere la sorți, dintre Scoția și Islanda. Se joaca un singur meci si, daca "tricolorii" se impun, vor juca finala, tot o singura partida,…

- Declarația președintelui Croației, Kolinda Grabar-Kitarovic, conform careia "s-a nascut de partea greșita a Cortinei de Fier" a provocat numeroase reacții în spațiul public. În ce masura este Croația un stat de succes în comparație cu celelalte state din Europa Centrala și…

- Grupa C Estonia - Olanda 0-4 Irlanda de Nord - Germania 0-2 Grupa E Azerbaidjan - Croatia 1-1 Ungaria - Slovacia 1-2 Grupa G Letonia - Macedonia de Nord 0-2 Polonia - Austria 0-0 Slovenia - Israel 3-2 Grupa I Rusia…

- Romania aloca sanatații cel mai mic procent din PIB in randul statelor UE. Franța, Germania și Suedia iși ingrijesc cel mai bine cetațenii Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 4,99% din Produsul Intern Brut in anul 2016, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre…