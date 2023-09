Stiri pe aceeasi tema

- Sala Sporturilor "Simon Ladislau" din Tg.Mureș gazduiește, incepand de vineri și pana duminica, partidele din Grupa C a Cupei Romaniei la baschet masculin. Vineri, de la ora 19.00, in primul meci, CSM Tg.Mureș va intalni pe CSM Focșani. Sambata și duminica, de la aceeași ora, sunt programate jocurile…

- Naționala de futsal a Romaniei joaca in grupa A din Elite Round, pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2024. Tricolorii, antrenați de tirgumureșeanul Kacso Endre, se dueleaza cu Kazakhstan, Azerbaijan și Olanda – potrivit tragerii la sorți care s-a efectuat joi, 8 iunie, la sediul UEFA de la Nyon,…

- Naționala feminina de tenis de masa a Romaniei, avand-o in componența și pe tirgumureșeanca Szocs Bernadette, evolueaza in grupa B a Campionatului European pe echipe, ce se desfașoara la Malmo, in Suedia, intre 10-17 septembrie. Fetele, antrenate de Viorel Filimon (FOTO), sunt in grupa cu Slovenia și…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a obtinut, vineri, prima sa victorie la Campionatul European, 3-2 cu Turcia, in Grupa D de la Tel Aviv. Tricolorii, dupa doua infrangeri consecutive, 0-3 cu Portugalia și 2-3, cu Israelul au castigat dramatic, dupa aproape doua ore de joc . In ultimele partide…

- Echipa naționala de volei masculin a Romaniei se pregatește in aceasta perioada la Ploiești pentru Campionatul European, care va debuta pe data de 30 august, in Israel. „Tricolorii” au fost repartizați in Grupa D, alaturi de Portugalia, Franța, Turcia, Grecia și țara gazda, Israel. Din lotul de 14 jucatori…

- Romania s-a situat printre țarile Uniunii Europene cu o rata anuala a inflației ridicata in iulie, dupa Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia, potrivit Oficiului European de Statistica. Datele mai arata ca in Uniunea Europeana rata a scazut ușor in iulie fața de luna precedenta, la 6,1%. Banca Centrala…

- Naționala masculina de baschet seniori a Romaniei s-a impus, sambata seara, la Pitești, cu scorul de 72-63, in fața Albaniei, intr-un meci din Grupa I a celei de-a treia faze a pre-calificarilor pentru Campionatul European din 2025. Tricolorii se impusesera și in deplasare, la 19 iulie, cu 87-83. In…

- Antrenorul secund de baschet al echipei CSM Targu-Mures, Vlad Pora, a fost ales sa fie asistentul antrenorului principal al echipei naționale de baschet masculin, Michael Gorke. Antrenorul mureșean se afla deja la București unde au inceput pregatirile pentru precalificarile FIBA Eurobasket 2025. „Ma…