România: Numărul persoanelor care au murit din cauza noul tip de coronavirus a ajuns la 37 Numarul deceselor de Coronavirus in Romania a ajuns la 37. Deces 35: Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU Spital Țandarei. Fara boli asociate cunoscute. Deces 36 Barbat, 60 ani, jud Ialomița. Decedat in 25.03.2020 la domiciliu. Comorbiditati obezitate. Deces 37 Barbat, 77 ani, jud Ialomița. Decedat in 25.03.2020 la domiciliu. Pentru decesele 36 si 37 s-au recoltat probe necroptice de catre medicina legala in 26.03.2020, al caror rezultat a fost pozitiv in data de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

