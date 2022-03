România NU va intra în război! Klaus Iohannis a spus-o clar: Aici rămânem! Avand in vedere ingrijorarile care se tot accentueaza odata cu razboiul din Ucraina, șeful statului a transmis un mesaj cat se poate de clar. Președintele Klaus Iohannis spune ca Romania nu va fi implicata in conflictul militar din Ucraina, la fel cum nu va fi implicata nici NATO. Mai exact, iintrebat ce va face Romania daca va fi atacata, Iohannis a raspuns ca nu exista un scenariu in care Romania sa fie amenințata. “E țara noastra și aici ramanem”, a declarat aceasta. Totodata, intrebat daca Romania se va implica in conflictul din Ucraina, președintele Klaus Iohannis a spus, astazi, la tabara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, in tabara mobila pentru refugiati de la Siret, ca, in prezent, nu exista date care sa sustina un scenariu potrivit caruia Republica Moldova ar fi amenințata. „Pornim de la scenariul in care acest conflict nu se va extinde, NATO nu va fi implicata in acest…

- Klaus Iohannis, a declarat, fiind intrebat ce parere are legat de scenariul sobru anuntat de presedintele Zelenski, potrivit caruia fortele ruse nu se vor opri pana la zidul Berlinului, in cazul in care Ucraina este cucerita de Rusia, ca in acest moment nu pornim de la scenariul in care conflictul se…

- Klaus Iohannis a declarat sambata, la tabara mobila pentru refugiati de la Siret, in judetul Suceava, ca nu este luat un calcul un scenariu prin care NATO și, impilict, Romania, sa se implice in conflictul militar din Ucraina. ”Pornim de la scenariul de la care acest conflict nu se va extinde, NATO…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, dupa ce a vizitat tabara de refugiati de la vama Siret, ca Romania nu va fi implicata in conflictul dintre Rusia și Ucraina. „Noi pornim de la scenariul in care acest conflict nu se va extinde, NATO nu va fi implicat in acest conflict militar si nici…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale, Romania beneficiind de cele mai ample garanții de securitate posibile, intrarea in NATO și UE, parteneriatul strategic cu SUA. „Din pacate, in aceasta dimineața, Federația Rusa…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat astazi, dupa ședința CSAT, ca „Romania condamna ferm agresiunea complet nejustif ilegala care pune in pericol nenumarate vieți omenești”. Iohannis a asigurat faptul ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. „Rusia a ales forța tancurilor in…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa ședința CSAT, ca Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina și ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranța sa și a familiei sale.

- Presedintele Klaus Iohannis condamna in cei mai fermi termeni agresiunea armata a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. „Aceasta conduita, care urmeaza recunoasterii ilegale de catre Federatia Rusa a „independentei” autoproclamatelor republici separatiste din Donetk si Lugansk, parti componente ale Ucrainei,…