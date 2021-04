Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru portughez Jose Socrates a fost trimis in judecata pentru infractiuni de spalare de bani si falsificare de documente, potrivit hotararii pronuntate vineri la Lisabona de catre Tribunalul central de investigatii criminale, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul public, care…

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie dramatica in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27 (9-17), sambata, la Lisabona, intr-un meci din Rugby European Championship 2021. „Stejarii” s-au impus datorita unui eseu si unei transformari reusite la ultima faza a jocului, cand gazdele conduceau. In primul…

- Dupa un mini-stagiu de pregatire de patru zile la Snagov, naționala de rugby a Romaniei a plecat, miercuri, 10 martie, spre Lisabona, unde va sustine, sambata, 13 martie, de la ora 15.00, cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship, in compania reprezentativei Portugaliei. Lotul cu care selectionerul…

- Economia portugheza a inregistrat anul trecut cel mai sever declin din 1936, deoarece atat cererea interna, cat si cea externa au scazut in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), in special in turism, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . PIB-ul Portugaliei s-a contractat cu 7,6% in 2020,…

- Romania si Portugalia nu impartasesc doar aceeasi familie lingvistica latina, ci si viziuni similare legate de o larga serie de subiecte europene, mai ales cu privire la obiectivul consolidarii Uniunii Europene pe baza unitatii si solidaritatii, a afirmat, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan…

- Portughezii sunt chemati duminica la urne pentru a-si alege presedintele - cel mai probabil, actualul presedinte, conservatorul Marcelo Rebelo de Sousa, urmând sa fie reales - într-un scrutin sub semnul carantinei impuse ca urmare a contextului sanitar dramatic provocat de criza coronavirusului,…

- Sistemul de sanatate fragil al Portugaliei se afla sub presiune tot mai mare din cauza creșterii ingrijoratoare a infecțiilor cu coronavirus. Portugalia a raportat sambata 10.947 de cazuri noi și 166 de decese, cel mai grav bilanț de la inceputul pandemiei, relateaza Mediafax. In același timp Romania…