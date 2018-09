Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida cu selectionata Muntenegrului disputata vineri seara, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, in prima etapa din cadrul Grupei a 4-a, Seria C, a Ligii Natiunilor. AGERPRES (editor: Marius Tone, editor online: Daniela Juncu)

- Romania va debuta, in aceasta seara, in Liga Natiunilor, la Ploiesi, impotriva Muntenegrului, iar Cosmin Contra (42 de ani) are un singur obiectiv: victoria. In acest meci, in sistemul 4-2-3-1, selectionerul este decis sa mizeze pe doar patru fotbalisti din Liga I, doi de la FCSB si doi de la CS U Craiova.

- Selectionerul Cosmin Contra spune ca meciul cu Muntenegru, primul din Liga Natiunilor, este foarte important pentru parcursul echipei nationale in aceasta competitie si promite un joc in care Romania va ataca si va incerca sa inscrie. Tricolorii vor debuta in noua competiție contra Muntenegrului, vineri,…

- Romania a demarat azi oficial pregatirile pentru meciul de vineri cu Muntenegru, din Liga Națiunilor, la Ploiești, ora 21:45. "Tricolorii" lui Cosmin Contra au susținut duminica, de la ora 18.00, un prim antrenament ce a avut loc la Mogoșoaia. Sesiunea a fost deschisa in totalitate presei. ...

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat lotul de 25 de jucatori pentru Liga Natiunilor. "Tricolorii" intalnesc, la Ploiesti, selectionata Muntenegrului, meci ce va avea loc la data de 7 septembrie, de la ora 21:45. Peste alte trei zile, trupa lui Contra va evolua la Belgrad, pe arena celor...

- Selectionerul echipei nationalew de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat astazi lotul pentru primele doua meciuri ale tricolorilor in noua competitie, Liga Natiunilor.Romania intalneste Muntenegru, pe 7 septembrie, la Ploiesti, si Serbia, pe 10 septembrie, in deplasare.Intre cei 25 de jucatori…

- Anghel Iordanescu este impresionat de prestatia lui Billel Omrani de la CFR Cluj. Fostul selectioner este de parere ca atacantul trebuie naturalizat si folosit in echipa nationala. Romania va debuta in Liga Natiunilor pe 7 septembrie, impotriva Muntenegrului. Cosmin Contra a anuntat lista stranierilor,…