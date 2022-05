Stiri pe aceeasi tema

Un numar de 11 companii din patru tari si-au manifestat interesul pentru cumpararea Termocentralei Mintia, producatorul de electricitate urmand sa fie scos la vanzare, prin licitatie publica, pe data de 15 iulie, la un pret de 91,23 milioane euro.

Ca de obicei, luna mai este luna regalitații, in Romania. Nu doar datorita zilei de 10 mai, una cu insemnatate decisiva in istoria țarii, ci și pentru ca, de 16 ani incoace, sub Inaltul Patronaj al Casei Regale are loc gala premiilor Concursului Național de Creație pentru Muzici Militare "Iosif Ivanovici".

Roland Garros, al doilea turneu de tenis de Mare Slem al anului, porneste la drum duminica, 22 mai, urmand sa se incheie tot intr-o zi de duminica, 5 iunie, anunța Mediafax.

Intr-o postare pe Facebook, Dan Negru a spus ca moldovenii au avut curajul sa spuna Europei ceea ce nu a putut sa spuna Romania. Acesta susține ca Republica Moldova reprezentata de Zdob și Zdub impreuna cu frații Advahov la Eurovision au venit cu o melodie ce are un mesaj politic pro-unionist.

Cantarețul Mihai Traistariu a analizat finala concursului Eurovision, caștigata de Ucraina. El se arata șocat și revoltat de voturile intre Romania și Moldova.

Ucraina, cu piesa "Stefania" interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino, relateaza online ziarul spaniol El Mundo.

Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, vineri, despre livrarea de armament catre Ucraina, ca in acest moment, tara noastra nu a avut cereri. Federația Rusa a anunțat ca statele care sprijina militar Ucraina vor avea de suferit consecințe fulgeratoare.

Cristian Diaconescu, fost șef al diplomației romane, a vorbit despre sprijinul Romaniei pentru Ucraina și a explicat ca discreția ajuta in astfel de situații. „Situația este foarte complicata", a punctat el, vineri, pe B1 TV.