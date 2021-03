Romania a invins Macedonia de Nord cu scorul 3-2 in primul meci din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din Quatar. Victoria este una cruciala pentru tricolorii, care aveau nevoie de ccele trei puncte pentru a putea sa spere la locul doi in grupa J. Primul gol al partidei a fost inscris de Florin Tanase in minutul 28. Capitanul Vlad Chiricheș i-a dat o pasa superba, de la 30 de metri, iar Tanase, ramas singur cu portarul a trimis mingea in poarta. Naționala a intrat la pauza cu un avantaj minim, dar in minutul 50, Valentin Mihaila, cel mai tanar jucator de pe teren, a reușit un gol…