România luptă împotriva hepatitelelor virale B și C Ziua Mondiala a Hepatitei (World Hepatitis Day) este sarbatorita in fiecare an pe 28 iulie, fiind o oportunitate pentru instituțiile implicate de a crește gradul de conștientizare și de a incuraja o schimbare politica reala pentru a facilita prevenția, diagnosticul și tratamentul hepatitelor virale. Tema din acest an este „Hepatita nu poate aștepta!”, atragand atenția asupra faptului ca aceasta boala este necruțatoare, iar depistarea prococe poate salva vieți. La nivel mondial o persoana moare la fiecare 30 de secunde din cauza unei boli cauzate de virusurile hepatitice B sau C. „Hepatita nu poate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

