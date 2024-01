Stiri pe aceeasi tema

- Un nou episod de vreme geroasa si ninsoare va afecta Romania la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce in zilele de joi si vineri vor fi temperaturi relativ ridicate. In Capitala se va ajunge chiar la minus 8 grade Celsius, iar vantul, chiar si moderat, va accentua senzatia de frig, anunta meteorologii.

- Este dezastru pe șosele din cauza ciclonului polar care a lovit țara noastra. Vorbim despre șoferi inzapeziți și circulație ingreunata de polei, in județele aflate sub cod galben de ninsori și viscol. Șase milioane de romani sunt afectați de vremea rea, iar meteorologii se așteapta ca temperaturile…

- Meteorologii au actualizat prognozele și anunța ca temperaturile vor cobori pana la -10 grade Celsius. Astfel, vremea se schimba radical de luni in toata țara. Ciclonul polar a ajuns in Romania, dupa ce a facut ravagii in vestul Europei. Primul val de frig și ninsori din acest an isi face simtita prezenta…

- Sfarșitul de saptamana aduce precipitații in toate regiunile, dar și o scadere a temperaturilor dupa cateva zile cu vreme calda. Meteorologii anunța ca valorile termice vor fi la normalul periodei, iar nopțile vor fi reci, sub 0 grade Celsius.

- Romania se confrunta in aceste zile cu un nou val de temperaturi scazute și ninsori, fiind in vigoare o informare meteo de vreme rea pentru toata țara. Directoarea Adiministrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat, la Antena 3, ca este vorba despre „fenomene de iarna specifice…

- Meteorologii anunța ca urmatoare zile vor aduce temperaturi apropiate de cele normale perioadei in toata țara, dar apoi vremea se raci accentuat, astfel ca se vor inregistra chiar și minus 14 grade Celsius in zonele montane, arata prognoza pentru perioada 4 – 17 decembrie.

- Un nou episod de iarna pune stapanire pe Romania. O masa de aer rece va patrunde in țara noastra prin vestul țarii, astfel ca maximele termice in partea de nord, nord-vest a teritoriului nu vor mai depași 2-3 grade Celsius.

- Prognoza meteo speciala pentru București. Meteorologii anunța vreme mult mai calda decat normalul perioadei pana duminica. Temperaturile maxime ajung la 18 grade Celsius, dar de duminica dimineața se racește.