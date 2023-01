Bulgaria anunța ca aderarea la Schengen ar putea fi anunțata la 1 octombrie. Declarația aparține ministrului interimar al afacerilor externe, Nikolai Milkov. Acesta a vorbit despre data de 1 octombrie inca de la audierea sa de miercuri, 11 ianuarie, in Comisia de politica externa a parlamentului. Dar nu a menționat Romania in acest scenariu avansat pentru țara sa, deși este impreuna cu țara noastra in acest proces de aderare la Schengen.„1 octombrie este data la care eventual s-ar putea preconiza aderarea Bulgariei la Schengen”, a declarat ministrul Afacerilor de Externe, Nikolai Milkov, citat…