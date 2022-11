Stiri pe aceeasi tema

- Preliminariile Campionatului European 2024 vor incepe in luna martie a anului viitor, insa staff-ul tehnic a inceput deja analiza adversarilor.In aceste condiții, selecționerul nationalei Romaniei, Edward Iordanescu, se va deplasa la Campionatul Mondial pentru a urmari pe viu selecționata Elveției in…

- O misiune a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa se va deplasa vineri in Armenia, pentru a evalua situatia umanitara din aceasta tara si a relansa negocierile dintre Erevan si Azerbaidjan, a anuntat miercuri sefa diplomatiei franceze, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada marti, in conditiile in care cererea scazuta din cauza temperaturilor peste medie, dar si oferta abundenta gratie intrarilor constante de gaze lichefiate au pus presiuni asupra preturilor, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Ucraina este aproape de a se alatura Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, potrivit unui articol publicat luni de The Times. Luni, ziarul britanic The Times a dezvaluit ca Ucraina urmeaza sa se alature Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui…

- Andrei Marga revine dupa declarațiile care au deranjat Ucraina și o parte a opiniei publice. Marga nu se dezice de ce a spus, din contra, se apara și spune ca e vorba de adevarul istoric. Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat,…

- Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat, la Targul de Carte "Alba Transilvana" organizat in Alba Iulia, ca "atat timp cat situația din Ucraina nu se rezolva printr-o discuție intre America, Rusia, Germania, Ucraina și China…

- Al doilea cel mai mare producator de oțel din lume, ArcelorMittal a decis sa inchida doua dintre furnalele sale din Europa, in Bremen (nord-vestul Germaniei) și Asturias (nordul Spaniei), pentru a face creșterii prețurilor la energie și pe fondul cererii in scadere, relateaza AFP.

- Antrenorul Florin Pera (42 ani) va fi noul selectioner al naționalei feminine de handbal a Romaniei. Pera a fost votat de subcomisia tehnica, a anuntat Federatia Romana de Handbal intr-un comunicat de presa publicat site-ul oficial. Numirea sa va deveni oficiala dupa validarea votului in Consiliul de…