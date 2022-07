Stiri pe aceeasi tema

- Zacamintele de pe uscat ale Romaniei se epuizeaza treptat si, ca in orice alt domeniu din energie, nu avem aproape nicio politica care sa fie coerenta, consecventa si pe care sa existe consens intre aproape toti politicienii si autoritatile centrale si locale, se arata in Raportul „Romania la rascruce.…

- Autoritatile ar trebui sa urgenteze eliberarea avizelor pentru parcurile eoliene si fotovoltaice, astfel incat sa fie gata in timpul indicat, pentru a accesa banii din PNRR, sustine, intr-un comunicat, Organizatia Patronala a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania - PATRES.…

- Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in contextul pandemiei, dupa cum arata mai mulți indicatori utilizați pentru masurarea acestui fenomen.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca in Romania se va investi puternic in energie regenerabila in urmatorii ani, sumele avansate fiind de 7-8 miliarde de euro.

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica intr-un mod ''semnificativ'' spre Uniunea Europeana, prin Romania, a anuntat joi seara presedintele Volodimir Zekenski, relateaza AFP.

- Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER) solicita Guvernului Romaniei sa sprijine deblocarea urgenta a procesului de decontare si plata a sumelor aferente plafonarii preturilor la energie datorate furnizorilor de energie. Laurentiu Urluescu, presedintele asociatiei, se asteapta ca in…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, la intalnirea cu reprezentantii Confederatiei Sindicale Meridian, ca, pana la sfarsitul saptamanii viitoare, vor fi pe masa Guvernului noi reglementari pentru implementarea masurilor economice si sociale care fac parte din pachetul "Sprijin pentru Romania".…