România-Israel, în preliminarele Euro 2024: „Tricolorii”, egalați la început de repriză secundă Romania joaca sambata, 9 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21.45 (Prima TV), cu Israel, intr-un meci din grupa I a preliminariilor Euro 2024. Meciul este transmis in format livetext de site-ul Gazetei Sporturilor.UPDATE ora 22:57: Gol Israel. Romania este egalata in minutul 53 prin golul lui Gloukh-Solomon.UPDATE ora 22:50: A inceput a doua repriza.UPDATE ora 22:33: Pauza. Romania intra la vestiare in avantaj.UPDATE ora 22:14: Gol Romania. Naționala deschide scorul prin Denis Alibec in minutul 27 al partidei.UPDATE ora 21.45: Meciul a inceput. Lovitura de start a aparținut Israelului.Care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

