George Marin Toata lumea știe ca – biblic – poporul ales este cel evreu, fiii lui Israel. Oare afirmația este valida și in termeni seculari, desacralizați? Altfel spus, poporul ales este tot cel evreu și in alte domenii de activitate? Se vorbește ca așa ar fi in comerț, in finanțe, poate și in altele. Cum noi nu stapanim elemente din domeniile enumerate, ne limitam sa ridicam intrebarea in ceea ce privește fotbalul. Iata ca un raspuns la intrebarea pusa l-am primit la jocul din seara de sabat a poporului evreu, seara de sambata pentru alte popoare, intre care și cel roman. Inaintea debutului meciului…