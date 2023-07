România își reduce producția de cărbune, dar și importurile (prognoză) Productia de carbune a Romaniei va scadea anul acesta cu 12,5%, pana la 2,705 milioane tep, in timp ce importurile se vor diminua cu 40,3%, la 210.000 tep, conform estimarilor Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, scrie Agerpres. Ultima prognoza a echilibrului energetic semnaleaza ca, pana in anul 2026, dinamica productiei de carbuni cat si importul acestora sunt prevazute in scadere, pe masura ce alte capacitati de productie de energie vor fi puse in functiune. Astfel, in 2024 productia se va reduce cu 6,7% (la 2,525 milioane tep) si importurile cu 6,7% (la 195.000 tep), in 2025 cu 8,6%… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

