România, învinsă dramatic de Muntenegru la Campionatul European de handbal feminin. Adio, semifinale Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Muntenegrului, scor 35-34 (18-18), marti seara, la Skopje, intr-un meci din a doua grupa principala a Campionatului European – EHF EURO 2022, din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru. Pentru a spera la calificarea in semifinalele turneului final, tricolorele aveau nevoie de o victorie. In minutul 7, gazdele conduceau cu 6-3. Romania a egalat, iar la pauza s-a intrat cu 18-18. In repriza secunda, tricolorele au condus cu 21-19 și 29-28, in minutul 51, dupa care Muntenegru a marcat trei goluri consecutive si a preluat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

