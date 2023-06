Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata trei alerte, vizand atat disconfort termic ridicat si canicula, cat și instabilitate atmosferica puternica. Prima atentionare emisa de ANM este valabila sambata și anunța disconfort termic ridicat, canicula.Vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic ridicat in Muntenia,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de ploi pentru Dobrogea, Muntenia și sudul Moldovei, precum și pentru zona intracarpatica. Sunt vizate 21 de județe și Capitala.

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi in general frumoasa pe tot parcursul intervalului de prognoza, insa cu oscilatii semnificative sub aspect termic.Temperaturile maxime vor avea medii…

- La inceputul saptamanii, vremea va fi rece pentru aceasta perioada in majoritatea regiunilor, apoi se va incalzi treptat, insa ploile vor fi destul de frecvente pe aproape intreg intervalul, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 12-25 iunie.Vremea in Banat Valorile…

- Astazi vremea va fi calda in majoritatea zonelor, dar instabila. Mai ales dupa-amiaza și seara, vor predomina innorarile accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Atenție… vor fi inclusiv vijelii și caderi de grindina,…

- Astazi vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada din an. Temporar se vor semnala precipitatii - pe alocuri moderate cantitativ- in regiunile estice si sudice si pe arii restranse in rest.Se vor semnala precipitatii in Dobrogea, Oltenia si Muntenia. Iar in celelalte regiuni precipitatiile…

- Romania se afla sub o avertizare meteorologica de vreme deosebit de rece, care se manifesta predominant cu ninsori și intensificari ale vantului, in perioada 4 – 8 aprilie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astazi, 5 aprilie, este in vigoare inclusiv un cod portocaliu de ninsori abundente,…

- Vremea va fi calda astazi pentru aceasta perioada in toate regiunile. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata indeosebi in jumatatea estica a țarii, unde vor fi innorari, averse și descarcari electrice, pe arii extinse in Dobrogea, local in Muntenia și Moldova și pe arii restranse in celelalte…