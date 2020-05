România, în topul țintelor hackerilor „corona” Numarul amenintarilor informatice care exploateaza subiectul pandemiei cu noul coronavirus a urcat constant in luna aprilie, pe masura ce tot mai multe tari au fost afectate de SARS-CoV-2, Romania aflandu-se printre tintele preferate din Europa ale atacatorilor in luna aprilie, informeaza Bitdefender. Atacurile legate de boala COVID-19 sunt la ordinea zilei, cu un plus de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

