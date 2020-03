Stiri pe aceeasi tema

- "Toate masurile care pot ajuta și din punct de vedere al sanatații, cat și din punct de vedere al economiei, trebuie o imbinare de masuri, care efectiv sa ne ajute sa depașim aceasta situație. Eu am propus una din masuri, care e nu numai pentru starea de urgența, chiar formarea unui grup de lucru…

- Ziarul Unirea Ce inseamna STAREA DE URGENȚA și pe cine afecteaza. Primele MASURI luate de Guvernul Romaniei Ce inseamna STAREA DE URGENȚA și pe cine afecteaza. Primele MASURI luate de Guvernul Romaniei Peste numai cateva ore Romania intra in starea de urgenta decretata de presedintele Klaus Iohannis.…

- Filosoful Mihai Sora (103 ani) a indemnat la izolare in case, in contextul epidemiei de coronavirus si dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va decreta stare de urgenta in Romania, la inceputul saptamanii viitoare.”Buna dimineata, copii! Stam cuminti in casa, da? Citim, scriem, desenam, jucam…

- Autoritațile au anunțat sambata seara trei noi bolnavi de coronavirus, bilanțul ajungand la 121 cazuri confirmate oficial in Romania:Caz 119 Femeie, 25 ani din Cluj Napoca, intoarsa din Berlin in 11.03Caz 120 Barbat, 46 ani, Satu Mare, intors din Italia in 11.03, aflat in carantina in SMCaz 121…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, cu puțin timp in urma, o declarație de presa, la Cotroceni. Iata principalele declarații:"Prima prioritate pentru noul guvern e continuarea luptei impotriva coronavirusului si pentru a gestiona eficient criza.Guvernul care isi preia acum mandatul este cel care…

- Fostul președinte Traian Basescu l-a atacat, in direct la TVR, pe Klaus Iohannis, despre care spune ca greșește atunci cand nu instituie starea de urgența in criza coronavirusului."Romania va trece printr-o epidemie, pentru ca nu s-au luat masurile necesare la inceput. Va fi o epidemie consistenta,…

- Autoritatile pregatesc noi masuri pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus, fiind convocata o noua sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor, Florin Citu,…

- Situație alarmanta in Italia, unde coronavirus a lovit brusc cu un numar mare de cazuri in ultimele 48 de ore. Noile cifre din Italia sunt chiar și mai inspaimantatoare ca pana acum. Conform oficialitaților s-a ajuns la peste 100 de cazuri de coronavirus, astazi, insa numarul ar mai putea crește. Autoritațile…