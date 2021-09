Stiri pe aceeasi tema

- In scolile primare din Uniunea Europeana exista, in medie, 14 elevi la un invatator, insa clasele din Romania sunt cele mai numeroase, in conditiile in care in anul 2019 erau aproape 20 de elevi la un invatator, in timp ce in Grecia erau 8,7 elevi la un invatator, arata datele publicate marti de…

- In scolile primare din Uniunea Europeana exista, in medie, 14 elevi la un invatator, insa clasele din Romania sunt cele mai numeroase, in conditiile in care in anul 2019 erau aproape 20 de elevi la un invatator, in timp ce in Grecia erau 8,7 elevi la un invatator, arata datele publicate marti de Eurostat.…

- Lucrarile de constructii au crescut in luna mai comparativ cu luna aprilie atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, dar Romania se numara printre tarile cu cel mai mare declin al lucrarilor de constructii de la o luna la alta, arata datele publicate, luni, de Eurostat. Conform acestor date, lucrarile…

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- Copiii cu varste intre 6 si 12 ani din Europa, Orientul Mijlociu si Africa sunt preocupati de schimbarile climatice si de sanatatea planetei, arata rezultatele unei cercetari prezentate miercuri de Cartoon Network. Din numarul total de respondenti, 91% sunt preocupati de schimbarile climatice…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna mai pana la 2,3%, de la 2% in luna aprilie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,3%) Polonia (4,6%), Luxemburg (4%), Lituania (3,5%) si Romania (3,2%), arata datele publicate astazi de Eurostat.