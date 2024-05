Stiri pe aceeasi tema

- 20.05.2024 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Turcia este principalul partener comercial non UE al Romaniei; Ne am propus sa crestem schimburile comerciale la 15 miliarde de dolariPremierul Marcel Ciolacu, insotit de o delegatie de ministri, se va afla marti, 21 mai 2024, la Ankara, intr o…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit astazi despre inflația din Romania, susținand ca aceasta se afla pe un trend descendent și chiar ”accelerat”. Cu toate acestea, prim-minitrul a uitat sa spuna ca țara noastra are cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, conform datelor oficiale. Ciolacu…

- Cristian-Gabriel Pascu a rezistat doar doua zile in funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Premierul Marcel Ciolacu l-a revocat din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe Cristian-Gabriel Pascu, o figura cu un trecut controversat.…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat vineri la Targu Mureș ca nu exista nici o legatura intre eventuala candidatura a lui Klaus Iohannis pentru șefia NATO și organizarea alegerilor pentru funcția de președinte in luna septembrie. ”Nu exista nici o paralela intre eventuala candidatura a domnului președinte…