România în bătaia armelor nucleare rusești? Vladimir Putin spune că deja focoasele nucleare sunt montate în Belarus Comentariile sale vin dupa ce mass-media de stat rusa TASS a raportat mai devreme vineri ca principala autoritate de investigație a țarii a deschis un birou in Belarus in legatura cu o livrare de arme nucleare tactile.Belarus, care se afla la vest de Rusia, la granița lunga de nord a Ucrainei, se numara printre cei mai apropiați aliați ai Moscovei. A ajutat Rusia sa lanseze invazia inițiala a Ucrainei in februarie 2022, permițand trupelor Kremlinului sa intre in țara dinspre nord.Folosirea armelor nucleare de catre Rusia, este „teoretic posibila daca exista o amenințare la adresa existenței Federației… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

