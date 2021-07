Deva: Miercuri, ședință extraordinară la Consiliul Local

Primarul Florin-Nicolae Oancea, a convocat Consiliul Local al municipiului Deva, în ședință extraordinară, miercuri, 14 iulie 2021, la ora 12:00