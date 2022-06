Stiri pe aceeasi tema

- Romania este departe de a intra intr-o criza alimentara, a asigurat vineri ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Potrivit acestuia, chiar și in 2020, care a fost cel mai secetos an, agricultura Romaniei a reusit sa asigure necesarul de consum de grau la nivel intern, dar si un excedent de doua milioane…

- Ministerul Apararii britanic a afirmat ca rachete de croaziera aer-sol ruse au lovit duminica infrastructura feroviara din capitala ucraineana Kiev, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Romania solicita Comisiei Europene alocari suplimentare de fonduri pentru a gestiona cresterile de preturi ce pot afecta proiectele de infrastructura, a scris, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania,749 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 285 locuri de munca pentru: lucrator in bucatarie; bucatar; ospatar; operator utilaje de constructii pentru infrastructura de transport din Germania; muncitor…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Dezvoltarii, Cseke a afirmat ca solicitarile de finantare depuse sunt in valoare totala de 57,7 miliarde de lei, iar majoritatea vizeaza infiintarea de noi retele de gaze, in localitatile unde populatia nu are acces la acest serviciu…

- „Nu doar garile (sa treaca la autoritatile locale - n.r.), inclusiv anumite terenuri care sunt nefolosite in acest moment de catre CFR. Hai sa spun in mare CFR, indiferent de companie, ca e Marfa, Infrastructura, Calatori mai putin, pe zona asta, pe care nu le-au folosit si care zac in acest moment.…

- ”Ma uit la anul 2020. Spun si dau asigurari ca in Romania nu va fi criza alimentara si nici nu trebuie sa discutam despre o criza alimentara. Criza alimentara se manifesta cand nu ai produse la raft, cand produsele agroalimentare nu se gasesc in comert”, a spus ministrul Agriculturii. El a afirmat ca…

- Romania importa, in prezent, 80% din necesarul de carne de porc, fața de 20% in urma cu 6 ani. De ce suntem in aceasta situație? Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a spus, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca principala cauza este pesta porcina.