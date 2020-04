Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 157 persoane…

- Grupul de comunicare strategica a informat ca din cele 2.460 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania, dintre care 215 in ultimele 24 de ore, la ATI, in acest moment, sunt internați 57 de pacienți, dintre care 34 in stare grava. GCS a adaugat ca, pana la aceasta data, la nivel național, au fost…

- Numarul total al deceselor asociate COVID-19 la nivel mondial a depasit pragul de 10.000, vineri, la ora 3:30 GMT, conform celei mai recente statistici intocmite de Centrul pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (CSSE) al Universitatii Johns Hopkins din Statele Unite, citat de Xinhua si Kyodo. In total,…

- Cele trei cazuri anunțate de Grupul de Comunicare Strategica ridica numarul infectarilor cu coronavirus la 102 persoane. Ultimele 3 cazuri sunt politicieni liberali care au participat la ședința PNL la care a participat și senatorul Vergil Chițac, confirmat și el cu coronavirus. Doar sambata au fost…

- Moneda europeana a depasit vineri pragul psihologic de 4,8 lei, acesta fiind cel mai mare nivel inregistrat vreodata in Romania, potrivit datelor publicate de BNR. Toate platile in lei, raportate la cursul valutar, vor fi majorate.

- Peste 250 de cladiri si proiecte imobiliare din Romania au fost certificate ”verde” dupa una dintre schemele internationale de sustenabilitate, BREEAM, LEED, EDGE si WELL, potrivit datelor transmise de BuildGreen, firma de consultanta in domeniul proiectarii, dezvoltarii si certificarii cladirilor sustenabile…

- Casele de licitații mizeaza, anul aceasta, pe vanzari mai mari de 15%. Picturile și sculpturile au devenit, alaturi de lingourile de aur, pariul preferat și pentru investitorii care vor sa-și puna economiile in siguranța.