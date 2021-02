România foii de dudău Vad ca foarte multa lume se agita in urma masurilor economice anunțate de Guvern: taieri de salarii, vanzari de active, eliminarea cheltuielilor așa-zis inutile, ce mai… austeritate maxima, de au redus și ajutorul de inmormantare. Agitația este inutila; acum e prea tarziu. Repetam anul 2008 chiar cu niște bonusuri, demonstrand ca nu reușim sa ținem […] Articolul Romania foii de dudau apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

