- Romania a ramas fara niciun reprezentant la turneul de Grand Slam de la Australian Open, dupa ce perechea romano-croata Sorana Cirstea/Donna Vekic a fost invinsa de cuplul Demis Schuurs (Olanda)/Luisa Stefani (Brazilia), cu 6-2, 7-5, joi, la Melbourne, in prima runda a probei feminine de dublu. Dupa…

- ​Jessica Pegula (finalista la Turneul Campioanelor 2023) a fost eliminata prematur de la Australian Open 2024, americanca fiind invinsa clar de Clara Burel (locul 51 in clasamentul WTA) in turul al doilea. Favorita 5 a turneului de la Melbourne, Pegula a cedat in doua seturi in fața jucatoarei din Franța,…

- Ons Jabeur (29 de ani, #6 WTA) a fost eliminata de la Australian Open inca din turul doi dupa ce a cedat in fața tinerei rusoaice Mirra Andreeva (16 ani, #47 WTA), scor 0-6, 2-6. Ons Jabeur trecuse in primul tur de Yulia Starodubtseva (23 de ani, #150 WTA), jucatoare din Ucraina, scor 6-3, 6-1. ...

- fost eliminata, marti, in runda inaugurala la Australian Open, primul grand slam al anului. Cirstea a castigat primul set al meciului cu sportiva chineza Yafan Wang, locul 97 mondial, scor 6-0, dar apoi le-a pierdut pe urmatoarele doua, 5-7 si 2-6. Meciul a durat o ora si 57 de minute. In turul doi,…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan si spaniola de origine slovaca Rebeka Masarova s-a calificat, marti, in runda a doua a probei de dublu din cadrul turneului Australian Open.

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a tablourilor principale de la Australian Open 2024, competiție care va debuta pe 14 ianuarie. Iga Swiatek este favorita pe tabloul feminin, iar Novak Djokovic va incerca sa caștige al 11-lea trofeu la Melbourne. Cele mai importante meciuri de pe tabloul principal…