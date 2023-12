Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a facut un pas important in directia promovarii energiei regenerabile in Romania, prin aprobarea, in sedinta de joi, a proiectului Legii privind energia eoliana offshore, care a si fost trimis spre adoptare Parlamentului, informeaza Ministerul Energiei. “Adoptarea unui cadru legislativ pentru…

- Guvernul a facut un pas important in directia promovarii energiei regenerabile in Romania, prin aprobarea, in sedinta de joi, a proiectului Legii privind energia eoliana offshore, care a si fost trimis spre adoptare Parlamentului, informeaza Ministerul Energiei. Cel tarziu in anul 2032, Romania va obține…

- Datele Bancii Mondiale ne arata ca Romania are un potential eolian offshore de 76 GW putere instalata, fiind un mediu propice dezvoltarii acestui tip de energie regenerabila. Prin intermediul acestui proiect, Romania face progrese in realizarea dezideratelor de tranzitie si decarbonizare a sistemului…

- „Proiectul de buget pentru anul 2024, așa cum a fost aprobat de Guvernul Romaniei și transmis Parlamentului pentru adoptare, prevede o creștere de 13,3% fața de anul in curs, de la 66,9 miliarde lei, la 75,9 miliarde lei“, a anunțat astazi pe Facebook, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Vești…

- Astazi, membrii Biroului Politic National al Partidului Național Liberal au decis cu unanimitate de voturi numirea deputatului George Cristian Tuta in funcția de președinte interimar al PNL Sector 1. Acesta preia conducerea organizației locale inlocuindu-l pe ministrul Sebastian Burduja, care a fost…

- Ministrul Energiei a vorbit despre schema de plafonare-compensare a energiei susținand ca asigura o stabilitate pentru consumatorul final și pentru tot sistemule energetic. ”Noi ne straduim și poziția mea ca ministru al Energiei e sa menținem aceasta schema de plafonare-compensare pentru ca asigura…

- Deși suntem in totalitate dependenți de importurile de gaze, Sebastian Burduja susține ca ne descurcam iarna asta doar cu ce avem in depozite. Gradul de umplere al depozitelor de inmagazinare gaze este in prezent de 100,6% si, cu ceea ce vom mai produce in sezonul rece, ar trebui, intr-un scenariu moderat,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat transmiterea in avizare interministeriala a proiectului de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore. In perioada 17 iulie – 1 septembrie 2023, proiectul de lege a fost supus consultarii publice, iar pe data de 28 august…