Romania este lider la creşterea costului total al forţei de muncă Costul orar al fortei de munca a crescut in primele trei luni din acest an cu 2,7% in Uniunea Europeana si cu 2% in zona euro, comparativ cu perioada similara din 2017. In trimestrul patru din 2017 s-a inregistrat un avans de 2,3% in UE si de 1,4% in zona euro.



Cele mai mari cresteri in primul trimestru din 2018 au fost raportate in Romania (12,7%), Letonia (11,2%) si Ungaria (10,3%). Singurul stat din UE in care costul orar al fortei de munca a scazut in primele trei luni din acest an a fost Portugalia (minus 1,5%), potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Exprimat in euro, in semestrul doi al anului 2017, Romania a avut un pret de 3,1 euro per 100 kWh, cu putin sub jumatate din pretul mediu din UE (de 6,3 euro per 100 kWh), se arata intr-un raport al Eurostat. Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria…

- Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria (3,8 euro), Letonia (3,9), precum si Lituania si Luxembourg (4 euro). În acelasi timp, cele mai mari preturi au fost înregistrate în Suedia (11,3 euro), Danemarca (8,8 euro), Spania…

- Cresterea economiei Romaniei din primul trimestru al acestui an, de 4,2%, serie ajustata, fata de aceeasi perioada a anului trecut, este a cincea din Uniunea Europeana (UE), iar motorul cresterii economice il vor reprezenta in acest an investitiile, a afirmat marti vicepremierul Viorel Stefan, in a…

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Acest fapt este constatat de Eurostat, care comunica avansul consistent al creșterilor de salarii din Romania, comparativ cu media europeana. In 2017, costul cu forța de munca in Romania a crescut cu 17,1%, in medie, fața de 2,3% in UE. Cu toate aceste creșteri…

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat, citat de News.ro.

- Bulgaria si România au înregistrat în 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana. La polul opus se afla Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de Eurostat

- Bulgaria si Romania au inregistrat in 2017 cele mai scazute costuri orare ale fortei de munca din Uniunea Europeana, cele mai ridicate fiind in Luxemburg, Danemarca si Belgia, potrivit datelor publicate joi de biroul european de statistica, Eurostat.