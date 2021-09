România este la coada UE la numărul de puncte de încărcare pentru mașini electrice. Cât de mari sunt diferențele între diversele țări ​România are, în medie, 0,5 puncte de încarcare pentru mașini electrice la 100 km de drum, ceea ce ne plaseaza între cele cinci țari din UE cu cel mai mic numar de stații raportat la rețeaua naționala de drumuri. Un raport al ACEA arata ca Olanda, Luxemburg și Germania stau cel mai bine. Asociația spune ca oamenii vor fi dornici sa-și cumpere în numar mare mașini electrice doar când rețeaua de stații de încarcare va fi net mai mare.



