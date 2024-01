România este cel de-al XV-lea membru al celui mai puternic grup naval de lovire al NATO Ministerul Apararii a anunțat ca Romania a devenit al XV-lea membru al celui mai puternic grup naval de lovire al NATO. Șeful Statului Major, viceamiral Mihai Panait, a fost prezent, miercuri, 10 ianuarie, in Oeiras, Portugalia, unde a avut loc ceremonialul de ridicare a drapelului național al Romaniei la sediul Comandamentului Forței pentru Sprijin și Lovire a NATO – STRIKFORNATO. In acest an se implinesc doua decenii de la aderarea Romaniei la Alianța Nord-Atlantica, țara noastra devenind al XV-lea membru al celui mai puternic grup naval de lovire al NATO. Parteneriatul dintre Forțele Navale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

